Владикавказ, , 11:10 — REGNUM В Северной Осетии стал фигурантом уголовного дела ректор Северо-Кавказского горно-металлургического института. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили 27 октября в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как установили следователи, в 2017 году ректор вуза завысил данные о численности обучающихся на бюджетной основе студентов по программам высшего образования — бакалавриат, специалитет, магистратура на 2017−2018 учебный год. При этом институт получил на основании завышенных показателей необоснованную субсидию.

В результате действий подозреваемого бюджету Министерства науки и высшего образования РФ нанесен ущерб на 5,2 млн рублей. Следствие устанавливает все обстоятельства совершенного преступления.