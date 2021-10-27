Уфа, 27 октября, 2021, 11:12 — ИА Регнум. Бывшего инспектора МРЭО ГИБДД обвинили в получении взятки и подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями при сдаче экзамена на получение водительского удостоверения в Уфе. Об этом 27 октября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Башкирии.

Водительское удостоверение

По версии следствия, в августе прошлого года жительница Уфы не смогла сдать теоретический экзамен на право управления автомобилем и попросила знакомую обвиняемую помочь ей в сдаче экзамена.

«Обвиняемая согласилась, однако взамен попросила взятку в размере 14 тысяч рублей. После получения денежных средств обвиняемая попросила своего коллегу — государственного инспектора из того же отдела оказать содействие ее знакомой при сдаче экзамена без фактической проверки ее знаний, на что тот согласился», — говорится в сообщении пресс-службы.

В материалах дела указано, что после внесения недостоверной информации в необходимые документы уфимка получила водительское удостоверение

«Преступления выявлены в ходе совместной работы следователей Следственного комитета совместно с сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД по Республике Башкортостан», — сообщает пресс-служба.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам получения взятки и подстрекательства к злоупотреблению должностными полномочиями.

Свою вину 32-летняя фигурантка уголовного дела признала частично. Ее уволили со службы по отрицательным основаниям. В ближайшее время материалы дела будут переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.

Материалы уголовного дела в отношении взяткодателя рассматриваются в суде. Продолжается расследование дела в отношении бывшего коллеги по факту злоупотребления должностными полномочиями.