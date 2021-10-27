Москва, 27 октября, 2021, 11:10 — ИА Регнум. Около 450 человек войдут в состав российской делегации на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине. Об этом 27 октября заявил журналистам президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Kremlin.ru Станислав Поздняков

«Размер делегации будет порядка 450 человек», — сказал Поздняков.

Он добавил, что в состав делегации войдут 216 спортсменов. При этом лицензии пока получили 102 спортсмена.

Напомним, зимние Олимпийские игры состоятся с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине.