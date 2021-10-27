Москва, 27 октября, 2021, 11:08 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против Apple из-за запрета американской компании информировать покупателей приложений в App Store об альтернативных способах оплаты. Об этом 27 октября сообщили в пресс-службе ведомства.

Fas.gov.ru ФАС

«Apple не исполнила предупреждение, в связи с чем ФАС России возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении компании», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Apple может грозить оборотный штраф от суммы выручки на рынке.

Как передавало ИА REGNUM, весной ФАС наложила на Apple оборотный штраф в размере 906 млн рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке мобильных приложений. Антимонопольное дело было возбуждено по заявлению «Лаборатории Касперского».

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