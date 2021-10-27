Подгорица, , 11:07 — REGNUM В Черногории 56 процентов взрослого населения были вакцинированы первой дозой вакцины против коронавируса, а 52,7 процента были ревакцинированы, сообщает институт общественного здравоохранения.

Вакцина Defense.gov

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Первую дозу вакцины получили 256 172 человека или 41,3 процента, а вторую — 240 804 человека или 38,8 процента от общей численности населения. Третью дозу за последние 24 часа получили 683 человека, а на данный момент всего — 8683 человека.

Массовая вакцинация против COVID-19 в Черногории началась 4 мая.