Кострома, 27 октября, 2021, 11:53 — ИА Регнум. Пункты вакцинации в торговых центрах Костромы перешли на ежедневный режим работы, сообщает администрация региона.

Наталья Диева Указатель

Получить прививки от COVID-19 и гриппа в будние дни в «Галерее» можно с 14 до 17 часов, в субботу — с 10 до 14 часов. В «Коллаже» медики примут посетителей по понедельникам, четвергам и пятницам с 15 до 18 часов. Во вторник и среду — с 10 до 15 часов. В субботу — с 10 до 14 часов. Прививочный кабинет в «РИО» будет открыт по четвергам и пятницам с 16 до 19 часов. В субботу — с 11 до 14 часов. В торговом центре «Солнечный» вакцинацию можно будет пройти по будням с 16 до 19 часов. В субботу — с 11 до 14 часов.

Напомним, интерес граждан к прививкам резко повысился после введения пропускной системы с QR-кодами. Попасть в культурные организации, кинотеатры, фитнес-залы, танцевальные студии, бассейны и общепит с 15 октября стало возможным исключительно при наличии свидетельств, подтверждающих перенесённую болезнь или наличие прививок от COVID-19.

С 30 октября к вышеперечисленным местам добавятся крупные торговые центры (площадью свыше 3 тысяч кв. м), ярмарки (площадью свыше 2 тысяч кв. м), салоны красоты, парикмахерские, солярии, спа и массажные салоны, магазины, торгующие непродовольственными товарами. По наблюдениям властей люди чаще идут за вакцинацией в торговый центр, нежили в поликлинику. Всего в Костромском регионе развернуто 56 прививочных пунктов.