Ярославль, , 11:07 — REGNUM В Ярославле большинство учреждений культуры ввело QR-коды для посещения, а вот фитнес-залы в основном выбирают вариант с 30-процентной загрузкой. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что ввиду дополнительных ограничений, которые начинают действовать с 27 октября, в регионе будут введены QR-коды для посещения ряда заведений. В качестве альтернативы предполагается 30-процентная загрузка зала.

Первыми о том, что они вводят QR-коды объявили в театре имени Волкова, такой же вариант в последствии выбрали и другие учреждения культуры — ТЮЗ, Ярославский художественный музей, Музей истории города, а также концертно-зрелищный центр «Миллениум» и филармония.

Клуб «Китайский лётчик Джао Да» будет работать с 30-процентной загрузкой. Один из концертов, на который было продано больше билетов, уже перенесён на другую площадку.

Впрочем, были и другие решения — Ярославский музей-заповедник пустит на основную выставку только с документами о вакцинации или болезни, а вот в его филиалы можно будет попасть и без них — там действует правило «30%».

Отличная ситуация в спортивной сфере. Большинство залов выбрали вариант с 30-процентной загрузкой. Без QR-кода можно будет попасть во все три фитнес-зала Loft Fitness, а также в Sportline, пока не определились с решением в фитнес-клубе «Гараж».

До 30-го октября в обычном режиме продолжит работать бассейн «Лазурный», а вот попасть в бассейн «Шинник» получится только с QR-кодом.

Пока неизвестно, что будет с кинотеатрами — они не объявили свою позицию. А вот в Ярославском цирке и вовсе отменили все выступления с 30 октября по 7 ноября — это приказ учредителя — Министерства культуры.

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