Улан-Удэ, 27 октября, 2021, 11:06 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ и посёлке Наушки в 2022 году начнётся строительство дамб для предотвращения паводков. Об этом рассказал глава республики Алексей Цыденов на заседании совета ДФО, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Владимир Бадмаев, ИА REGNUM Селенга

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По его словам, в этом году сотни домов и тысячи участков в Бурятии были затоплены в результате наводнения.

«Превентивные меры различные принимались, но все-таки уровень воды оказался выше многолетних значений. И понимаем, что мы вошли в период многоводья», — отметил он.

К настоящему времени проектно-сметная документация двух новых сооружений подготовлена, на строительство выделено 700 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее было одобрено финансирование из федерального бюджета строительства шести объектов инженерной защиты в регионах Дальнего Востока. Всего на эти цели выделено 9 млрд рублей.

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