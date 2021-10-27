Биробиджан, 27 октября, 2021, 11:17 — ИА Регнум. В Амурской области расследуют уголовное дело, возбуждённое в отношении начальника подразделения воинской части. Его подозревают в растрате 355 тонн ГСМ, стоимость которых составляла 20 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 октября в пресс-службе главной военной прокуратуры.

wilhei Канистры с топливом

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«Установлено, что командир и начальник службы горючего и смазочных материалов воинской части в Амурской области на протяжении нескольких лет путем внесения заведомо ложных сведений в первичные документы создавали излишки топлива, которые впоследствии реализовывали посторонним лицам», — проинформировали в ведомстве.

Прокуратура контролирует ход расследования и возмещения ущерба. Уголовное дело возбуждено по статьям 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере) и части 292 УК РФ (служебный подлог, повлекший существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства).

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичные хищения совершал начальник тылового подразделения воинской части в Еврейской автономии. С помощью подделки путевых листов он похищал и продавал дизельное топливо, таким образом причинив государству ущерб в 3,5 млн рублей.