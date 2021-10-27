Москва, 27 октября, 2021, 11:05 — ИА Регнум. В России цены на недвижимость продолжат расти, однако темпы этого подорожания замедлятся. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 октября заявила заведующая кафедрой менеджмента недвижимости факультета рыночных технологий института отраслевого менеджмента РАНХиГС Елена Иванкина.

Merio Ипотека

«В 2021 году продолжается рост объема ипотечных кредитов. По данным ДОМ. РФ, за текущий год ожидается выдача 1,7−1,8 млн кредитов на сумму 4,9−5 трлн руб. (рост к 2020 году 11−14%). Рост ипотечного кредитования в сентябре 2021 года составил 2,1% против 1,8% в августе. Это незначительное увеличение типично для сезонных колебаний: летом традиционно происходит снижение спроса и количества сделок, — сказала Иванкина. — Эксперты ожидают продолжения роста ипотечного рынка до конца 2021 года и в последующие годы».

По ее словам, можно предположить, что цены на недвижимость пока будут расти, однако темпы их роста замедлятся.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что рост цен на недвижимость в РФ будет на уровне инфляции.