Москва, 27 октября, 2021, 11:05 — ИА Регнум. Экстренное приземление в московском аэропорту Шерметьево совершил пассажирский самолет Challenger 600, следовавший рейсом Санкт-Петербург — Дубай, после срабатывания датчика разгерметизации пассажирской кабины. Об этом 27 октября сообщил источник в экстренных службах

albert22278 Самолет

«Пассажирский самолет Challenger 600, выполняющий рейс Санкт-Петербург — Дубай, совершил вынужденную посадку в аэропорту Шереметьево из-за срабатывания датчика разгерметизации пассажирской кабины», — приводит его слова ТАСС.

Также источник уточнил, что самолет произвел приземление в 10:14 мск, которое прошло в штатном режиме. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что самолёты из Новосибирска, Москвы, Владивостока и Хабаровска не смогли утром 27 октября приземлиться в аэропорту Южно-Сахалинска.