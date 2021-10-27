Ньюарк, США, , 11:02 — REGNUM «Калгари Флэймз» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:3.

«Калгари Флэймз» (сс) mark6mauno

В составе «Калгари» дубль оформил нападающий Эндрю Манджапане. Ещё по шайбе забросили Милан Лучич, Элиас Линдхольм и Мэттью Ткачук.

В составе «Нью-Джерси» точными бросками отметились форварды Павел Заха, сделавший дубль, и Доусон Мерсер.

На сегодняшний день «Калгари» занимает четвёртое место в Западной конференции НХЛ, в активе команды девять очков. «Нью-Джерси» идёт на 12-м месте в Восточной конференции с шестью очками.

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