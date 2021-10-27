Москва, , 11:01 — REGNUM Центральный банк России купил на внутреннем рынке валюту с расчётами 26 октября на общую сумму 14,9 млрд рублей. Об этом 27 октября сообщается на сайте регулятора.

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Днём ранее, 25 октября, объем валюты, купленной ЦБ РФ, составлял 15 млрд руб. 22 октября — 15,2 млрд руб. Регулятор это делает для снижения волатильности финансовых рынков из-за значительных изменений на мировом рынке нефти.

К покупкам валюты по бюджетному правилу Центробанк РФ вернулся 15 января 2021 года. За этот период общая сумма купленной валюты превысила 1,9 трлн руб., объем продажи валюты превысил 1 трлн 685,8 млрд руб.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2021 года регулятор прогнозирует рекордную прибыль банковского сектора — в районе 2,5 трлн рублей.

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