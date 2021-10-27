Джакарта, 27 октября, 2021, 10:59 — ИА Регнум. В результате торнадо, обрушившегося на провинцию Южный Сулавеси в Индонезии, был поврежден 191 дом, сообщает CNN Indonesia.

Pixabay.com Ураган

Правительство провинции Южный Сулавеси направило материально-техническую помощь.

Ураган случается не впервые в этом районе. Ранее, в сентябре прошлого года, торнадо также разрушил дома людей и другие здания в округе Ваджо. Тогда как минимум 47 домов были сильно повреждены.

Как сообщало ИА REGNUM, поисково-спасательная команда в Индонезии ищет девять членов экипажа, пропавших без вести у берегов острова Бали.

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