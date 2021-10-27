Владивосток, 27 октября, 2021, 11:06 — ИА Регнум. Власти Приморья ещё раз подтвердили, что уже началась реализации планов по строительству нового города Спутник.

Sanstroitel.ru Владивосток

Читайте также: ВЭФ-2021: между двумя крупными городами Приморья построят город Спутник

«Принято решение о строительстве города с населением 300 тыс. человек в ТОР «Надеждинская». Определены два земельных участка — «Спутник» и «Байкал». Их площадь 383 га и 430 га соответственно.

Уже ведутся предварительные расчеты объёма жилья, социальной и дорожной инфраструктуры, всего, что нужно для комфортного проживания», — рассказал министр строительства Приморья Виталий Блоцкий 27 октября во время прямого эфира в Instagram.

Как сообщало ИА REGNUM, на VI Восточного экономического форума во Владивостоке подписано соглашение между Минвостокразвития, Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, правительством Приморья, ВЭБ. РФ и ООО «ПроГород» о создании нового города Спутник в ТОР «Надеждинская», которая находится в менее, чем в 30 км от Владивостока.