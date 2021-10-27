Ванкувер, Канада, , 10:57 — REGNUM «Миннесота Уайлд» одержал победу над «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:2.

«Миннесота Уайлд» Sarah Connors

В составе «Миннесоты» шайбы забросили нападающий Матс Цуккарелло и защитники Юнас Бродин и Мэтт Дамба. Российский защитник Дмитрий Куликов отдал одну результативную передачу.

В составе «Ванкувера» точными бросками отметились форварды Алекс Чиассон и Бо Хорват.

На сегодняшний день «Миннесота» занимает третье место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 10 очков. «Ванкувер» идёт на седьмом месте в Западной конференции с семью очками.

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