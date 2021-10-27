Москва, 27 октября 2021, 10:57 — REGNUM Россияне смогут одновременно привиться от ковида и гриппа уже на нерабочей неделе. Как уточнили в Минздраве, все возможности для этого в медучреждениях уже созданы.
Россияне смогут привиться одновременно от коронавируса и гриппа уже на предстоящей нерабочей неделе, сообщил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ, профессор Владимир Чуланов.
Напомним, 22 октября Минздрав РФ внёс изменения в инструкцию по применению «Спутника V», одобрив одновременное введение вакцины против ковида и препаратов для профилактики гриппа. Делать инъекции при этом рекомендуется в разные части тела.