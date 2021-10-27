Куртамыш, Курганская область, 27 октября, 2021, 10:56 — ИА Регнум. В Курганской области осуждена женщина, родившая в домашних условиях сына и не обеспечившая его безопасность. Ребёнок скончался, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Отто Дикс. Новорождённый (фрагмент). 1927

Следствием и судом установлено, что жительница Куртамышского района всю беременность не вставала на медицинский учёт. И 18 июня 2021 года она в домашних условиях самостоятельно родила жизнеспособного мальчика. Новорождённый вскоре скончался от острой кровопотери из перерезанных сосудов пуповины.

Женщина признана виновной в том, что после родов она не обратилась в медицинское учреждение за оказанием квалифицированной помощи ребенку, не обеспечила тем самым его безопасность. Она приговорена по ч.1 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») к шести месяцам исправительных работ с испытательным сроком на восемь месяцев.