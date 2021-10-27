Челябинск, , 10:55 — REGNUM В Челябинске специалист офиса компании мобильной связи продал личные данные клиентов. Об этом сообщает областное управление СКР.

Следственный комитет

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Гражданина подозревают в неправомерном доступе к компьютерной информации. По данным следствия, он получил несанкционированный доступ карточкам абонентских номеров клиентов, откуда скопировал анкетные данные. А затем эти сведения ушли заинтересованному лицу за более 16 тыс. рублей.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства этого совершённого преступления. Также решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения. Мужчине грозит до двух лет заключения.