Барнаул, 27 октября 2021, 10:52 — REGNUM В Алтайском крае с 30 октября вводят систему QR-кодов для посещения торговых центров, сообщили 27 октября в пресс-службе главы региона.
Отмечается, что с 15 ноября QR-код «потребуются также для входа в театры, кинотеатры, концертные залы, учреждения клубного типа, цирки, бассейны, фитнес-клубы, спортивные объекты, учреждения досуга, гостиницы, пансионаты, дома и базы отдыха, санаторно-курортные организации (санатории), санаторно-оздоровительные детские лагеря круглогодичного действия, а также на объекты общественного питания (за исключением обслуживания на вынос)».
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РоссииВладимир Путин подписал указ об установлении нерабочих дней в стране на период с 30 октября по 7 ноября в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом.
По словам пресс-секретаря главы государстваДмитрия Пескова, меры поддержки граждан и бизнеса на фоне пандемии коронавируса в России продолжают работать.