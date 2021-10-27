Барнаул, , 10:52 — REGNUM В Алтайском крае с 30 октября вводят систему QR-кодов для посещения торговых центров, сообщили 27 октября в пресс-службе главы региона.

«С 30 октября допуск в торговые и торгово-развлекательные центры будет осуществляться при предъявлении гражданами документа, удостоверяющего личность, а также… действующего QR-кода, полученного на «Госуслугах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с 15 ноября QR-код «потребуются также для входа в театры, кинотеатры, концертные залы, учреждения клубного типа, цирки, бассейны, фитнес-клубы, спортивные объекты, учреждения досуга, гостиницы, пансионаты, дома и базы отдыха, санаторно-курортные организации (санатории), санаторно-оздоровительные детские лагеря круглогодичного действия, а также на объекты общественного питания (за исключением обслуживания на вынос)».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РоссииВладимир Путин подписал указ об установлении нерабочих дней в стране на период с 30 октября по 7 ноября в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом.

По словам пресс-секретаря главы государстваДмитрия Пескова, меры поддержки граждан и бизнеса на фоне пандемии коронавируса в России продолжают работать.