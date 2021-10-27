Нашвилл, США, 27 октября, 2021, 10:52 — ИА Регнум. «Нэшвилл Предаторз» одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.

Michael Miller «Нэшвилл Предаторз»

В составе «Нэшвилла» шайбы забросили нападающие Мэтт Дюшейн, Филип Форсберг и Микаэль Гранлунд. У «Сан-Хосе» точным броском отметился форвард Тимо Майер.

На сегодняшний день «Нэшвилл» занимает девятое место в Западной конференции НХЛ, в активе команды шесть очков. «Сан-Хосе» идёт на пятом месте в Западной конференции с восемью очками.

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