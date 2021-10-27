Москва, 27 октября, 2021, 10:51 — ИА Регнум. Нефть продолжила скромный подъем на торгах 26 октября, оставшись под отметкой $86 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

Cnbcarabia.com Добыча нефти

«Сегодня, 27 октября, фьючерсы оказались под давлением, пытаясь удержаться над зоной $84,50. Торги проходят в пределах довольно тесного диапазона — трейдеры не решаются на новую бычью волну на текущих уровней ввиду недостатка аргументов для дальнейших покупок.

Помимо технических трудностей сегодняшний откат обусловлен фундаментальным фактором. Накануне API сообщил о росте запасов сырой нефти на 2,3 млн баррелей на прошлой неделе против прогноза на уровне 1,7 млн баррелей.

Запасы бензина и дистиллятов тоже увеличились, на 0,5 млн и 1 млн баррелей соответственно.

В ожидании официального отчета минэнерго США, который выйдет позднее сегодня, Brent, вероятно, будет консолидироваться неподалеку от текущих уровней.

Прочие факторы также не предполагают существенных ценовых изменений в ближайшей перспективе. Доллар относительно стабилен, а интерес к риску, судя по динамике азиатских площадок, снова угас, что не предполагает возвращения к максимумам над уровнем $86.

При этом в перспективе ближайших недель нефть вполне может передвинуть нынешние вершины и достичь семилетних максимумов, если беспокойство по поводу дефицита предложения усилится, а цены на природный газ не покажут существенной нисходящей коррекции», — считает эксперт.

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