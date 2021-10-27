Москва, 27 октября, 2021, 10:51 — ИА Регнум. Население РФ пока не склонно доверять Банку России, несмотря на его намерения снизить общую инфляцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 октября заявил эксперт института «Центр развития» ВШЭ Игорь Сафонов, комментируя данные о росте в РФ инфляционных ожиданий.

geralt Рост инфляции

«Существенным риском сейчас является и «кризисное» или «импульсивное» потребление, особенно в сегменте крупных покупок, продиктованное ожиданиями того, что в будущем цены будут расти ещё быстрее, — сказал Сафонов. — Это подстёгивает цены и делает рост инфляционных ожиданий самоподдерживающимся».

По его словам, более оптимальной стратегией для благосостояния домохозяйств стал бы временный отказ от совершения крупных покупок и направление свободных средств на сбережения по повышенным ставкам.

«Однако, к сожалению, население пока не склонно доверять Банку России, несмотря на продемонстрированную им решимость снизить общую инфляцию в 1,5−2 раза в 2022 году, — сказал Сафонов. — При этом при снижении общей инфляции личная инфляция на потребляемые конкретным домохозяйством товары и услуги также снизится, хотя и по-прежнему может отличаться по своему показателю от общей».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Сафонов объяснил, почему в РФ растут инфляционные ожидания.