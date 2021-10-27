Сеул, , 10:50 — REGNUM В октябре 2021 года индекс потребительских настроений в Южной Корее составил 106,8 пункта, что на 3 пункта выше, чем в сентябре текущего года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Потребитель Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, показатель продемонстрировал рост спустя два месяца спада.

Эксперты отмечают, что нынешнее восстановление потребительских настроений произошло благодаря благоприятным экономическим прогнозам на фоне повышения темпов вакцинации населения.

Индекс потребительских настроений — это показатель, указывающий на отношение жителей страны к своему нынешнему состоянию, перспективам на будущее и будущему страны. Если данный показатель выше 100 пунктов, то население страны оптимистично относится к экономике и перспективам на будущее, если ниже 100 пунктов — пессимистично.