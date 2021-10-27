с. Шарагай, , 10:49 — REGNUM В Балаганском районе Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 41-летнего местного жителя. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, его обгоревшее тело нашли дома в селе Шарагай 24 октября.

Огонь WorldEnglish

По подозрению в совершении преступления задержан 23-летний сосед убитого. По версии следствия, в тот день они вместе распивали спиртные напитки.

«В какой-то момент между ними возник конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес малогабаритной стиральной машиной несколько ударов по голове товарища. 41-летний потерпевший скончался на месте происшествия», — отметили в ведомстве.

Затем злоумышленник облил жилище бензином и поджёг. Тем не менее, судмедэксперты установили, что хозяин дома погиб от травмы головы.

К настоящему времени задержанный дал признательные показания. В настоящее время решается вопрос о заключении его под стражу.