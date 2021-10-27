Москва, 27 октября, 2021, 10:49 — ИА Регнум. В настоящее время в РФ мало предпосылок для снижения инфляционных ожиданий населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 октября заявил эксперт института «Центр развития» ВШЭ Игорь Сафонов, комментируя информацию о росте этого показателя.

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«Существенное влияние на ценовые настроения граждан оказало значительное увеличение цен на продовольствие в сентябре, — сказал Сафонов. — И предпосылок для снижения этого показателя сейчас мало. Население обеспокоено подорожанием продовольствия. В этом сегменте даже при нормализации ситуации на рынке плодоовощной продукции продолжается высокий рост цен на продукцию животноводства (мясопродукты, молоко и молочная продукция, яйца) из-за возросших издержек на зерно, комбикорма и ветпрепараты. Поэтому инфляционные ожидания, скорее всего, останутся на текущих уровнях либо продолжат рост».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что из-за роста инфляционных ожиданий жители РФ переходят на потребление товаров более низкого качества.