Наталия Николаева, 27 октября 2021, 11:29 — REGNUM В Чувашии, как и в других регионах, на фоне резкого роста числа заражений коронавирусом и сезона ОРВИ жители стали жаловаться на очереди в больницах. Некоторые опасаются заразиться в «столпотворениях в поликлинике», ожидая приёма терапевта, а кто-то утверждает, что их знакомые именно так и заболели. Другие считают, что очереди «терпимые», а третьи говорят, что потоки больных «разруливают оперативно, как могут». Есть те, кто ссылаются на «задыхающуюся из-за потока больных» систему здравоохранения, называя медиков «героями наших дней».
При обсуждении работы системы здравоохранения одни пользователи приводят для сравнения ситуацию в Америке, Азии и европейских странах, где эпидемическая обстановка не лучше, чем в России. И делают на этом основании вывод о необоснованности обвинений в адрес российской системы здравоохранения. Другие делают вывод о последствиях масштабной оптимизации.
Один из комментаторов со ссылкой на своих родственников в регионах отмечает, что «проблема отсутствия врачей, огромные очереди появилась» и в тех городах, которые всегда «славились медициной и считаются продвинутыми». В их числе назван один из мегаполисов.
«Чтобы сдать анализы за две минуты платно, простаивают по полтора часа. К узким специалистам очередь по записи аж до декабря. Хамство стало как норма. Вот так вот. Видимо, в медицине полная катастрофа…» — пишет Роза Х.
«Очереди вообще ужассс!» — оставляет эмоциональный комментарий Александр У.
В ответ кто-то замечает, что «люди вообще с шести утра очереди занимают». Продолжая дискуссию, предположение об одном из факторов образования очередей приводит Ольга С.:
«На работе прошли полный медосмотр. Через неделю пошла в поликлинику к врачу, у которого на учёте, с готовыми анализами. Сказала: «Эти анализы нам не подходят. Надо сдать у нас». Зачем??? Сдала одни анализы, пришла за результатом через два дня, назначили ещё анализы, после работы ещё раз сдала, теперь надо опять идти за результатом. Потом назначат лечение. И вот так по несколько раз в год. Постоянно 2−3 часа в очередях плюс недели две ждать записи. Живу в поликлинике практически».
«Мой знакомый в очереди ковидом заболел. Сейчас в больнице. Берегите себя», — рекомендует Леонид Ю., оставив без ответа вопрос о том, почему он так уверен, что заражение произошло именно в поликлинике.
В ответ Татьяна И. приводит доводы о рисках заражения в больницах:
«Потому что терапевт принимает обычных больных в одном кабинете, а соседний кабинет принимает на процедуры ковидных. Пока стоишь и ждёшь, реально можно заболеть ковидом».
«Всё, что сейчас происходит с коронабесием, вина нашей медицины. В советское время эту корону и не заметили бы даже. А сейчас даже с сезонной простудой справиться не могут», — полагает Александр А., спровоцировав отдельную дискуссию.
«Корона — это не грипп. Тоже думал что типа грипп, ан нет. По себе знаю, берегите себя», — призвал Леонид Ю.
«Полностью согласен, дьяволу не пожелаешь», — поддержал предыдущего комментатора Сергей Х.
По данным оперативного штаба на 26 октября, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 36 963 случая заражения коронавирусом, из числа заболевших в настоящее время выздоровели 32 344 человека, скончались 2673 ковидных больных.
Другой пользователь, Денис И., 26 октября написал, что ещё 23 октября компьютерная томография показала у него 12-процентное поражение лёгких, но вызванного на дом терапевта он до сих пор не дождался. В результате воспользовался советами в интернете по лечению и стал принимать лекарства:
«Чувствовать себя получше стал, только нет обоняния».
«Денис, срочно в больницу! Сегодня — 12%, а завтра — 30%. Прошла через это, довела до 52%, пока дома лечила. Только в стационар!» — рекомендует Ольга С.
26 октября глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что 11% госпитализированных с коронавирусом находятся в тяжёлом состоянии. По его словам, «те пациенты, которые своевременно не начинают лечение на вторые сутки, к сожалению, имеют высокий риск осложнения течения заболевания, в том числе тяжёлого течения».
На грани сил работает скорая помощь, перегруженная вызовами. Это отмечают и жители, искренне благодаря врачей за самоотверженный, героический и практически круглосуточный труд. Но при этом отдельные жители отмечают, что в период нового пика пандемии скорую приходится порой ждать очень долго.
«Вызвали мы скорую, приехала через два часа — это хорошо, повезло, считай. А вот то, что она от нас вышла, не уехала, а стояла 20 минут во дворе — это очень странно, учитывая что вызовов очень много», — пишет Анна И., заявляя, что «не раз» наблюдала «такую картину».
На это комментаторы высказывают мнение, что врачи «заполняют бумаги, связываются с диспетчером».
В России по сравнению с прошлым пиком заболеваемости число заражённых коронавирусом выросло на 1,3 млн человек. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 26 октября заявил, что в 13 регионах, включая Чувашию, нужно ужесточить ковид-ограничения и увеличить число инфекционных коек. В минздраве Чувашии 22 октября сообщали, что остаются свободными 4,5% свободных коек для лечения ковидных пациентов, перепрофилировав под «красную зону» ещё 100 коек.
«К врачам вопросов нет. Они работают на износ, чуть ли не круглосуточно, на пределе своих человеческих возможностей. Дай Бог им сил, терпения выдержать этот период, сохранить своё здоровье и не сгореть психически», — желает Ольга Н.