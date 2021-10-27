Денвер, США, 27 октября, 2021, 10:47 — ИА Регнум. «Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.

Basevych Andrey Евгений Дадонов

В составе «Вегаса» шайбы забросили Чандлер Стивенсон, Райлли Смит и российский форвард Евгений Дадонов. Российский защитник Даниил Мироманов отдал одну результативную передачу.

В составе «Колорадо» точным броском отметился защитник Кейл Макар.

На сегодняшний день «Вегас» занимает 10-е место в Западной конференции НХЛ, в активе команды пять очков. «Колорадо» идёт на 16-м месте в Западной конференции с двумя очками.

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