Оренбург, , 10:47 — REGNUM В Оренбургской области режим повышенной готовности, который действует из-за пандемии COVID-19, указом губернатора Дениса Паслера продлен по 9 ноября, сообщает оперштаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Коронавирус Pixabay.com

Следите за развитием событий в трансляции: «QR-коды, каникулы, ограничения: все новости о борьбе с COVID-19 в России»

Продлеваются действующие до этого ограничения: запрет на работу ночных клубов, кальянных, игровых и развлекательных комнат и фудкортов в торговых центрах.

Документ содержит рекомендации о представлении работникам двух выходных для вакцинации с сохранением заработной платы, о переводе на дистант работников старше 60 лет, работников с хроническими заболеваниями, невакцинированных, а также беременных женщин.

По 9 ноября точки общепита могут работать не ранее чем с 06:00 и не позднее чем до полуночи по местному времени. Исключение составляют точки доставки и столовые на предприятиях.

В указе губернатор уточнил ряд ограничений, которые будут действовать с 30 октября по 7 ноября. В этот период разрешена работа только автомоек, автосервисов, салонов оптики, нестационарных торговых объектов, реализующих периодическую печатную продукцию, а также объектов розничной торговли, где доля непродовольственных товаров первой необходимости составляет не менее 50%.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Оренбуржья сообщил, как будет жить регион в нерабочую неделю