Москва, , 10:46 — REGNUM Минздрав РФ одобрил изменения, которые касаются одновременного применения вакцины от гриппа и российской однокомпонентной вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт». Соответствующие изменения внесены в инструкцию к препарату.

Вакцина «Спутник Лайт» Пресс-служба администрации Ленобласти

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«Взаимодействие с вакциной для профилактики гриппа изучено в доклинических исследованиях, показано отсутствие снижения иммуногенности как вакцины «Спутник Лайт», так и гриппозной вакцины в эксперименте при их одновременном введении», — говорится в документе.

Вакцина «Спутник Лайт», как правило, используется для ревакцинации.