Краснодар, , 10:45 — REGNUM Количество резервных коек намерены увеличить в ковидных госпиталях Краснодарского края, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края по итогам совещания у вице-губернатора Анны Миньковой 26 октября.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Как отмечалось, свободный коечный фонд в Краснодарском крае в последние дни стремительно сокращается, на данный момент свободными остаются 17,2% от всего коечного фонда, или 1 327 коек.

«Мы должны держать свободным 20%, чтобы в случае нарастания новых случаев смогли быстро занять эти койки новыми пациентами. Значит, мы должны развернуть дополнительные койки. Это упирается в медперсонал. Резерв медработников уже закончился. Прошу включаться в работу в плане правильной маршрутизации пациентов, чтобы не страдали пациенты с другими заболеваниями», — призвала Анна Минькова заместителей глав районов края.

Власти рассчитывают, что ситуацию помогут стабилизировать ограничения в нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября, а также увеличение темпов вакцинации.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Краснодарском крае намерены увольнять с работы и лишать лицензии тех врачей, которые занимаются продажей сертификатов о вакцинации от коронавируса.