Москва, 27 октября, 2021, 10:45 — ИА Регнум. Опубликованное вооруженными силами Украины видео первого удара турецкого беспилотника Bayraktar в Донбассе станет еще одним доказательством для трибунала над властями республики, уверен депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

Duma.gov.ru Алексей Журавлёв

"Киевский режим не просто не скрывает свои преступления, а выставляет их на показ! Доказательная база для нового «Нюрнберга» пополняется!» — отметил Журавлёв в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Родион Мирошник отметил, что Киев «целенаправленно, даже показательно» пошел на нарушение минских соглашений.