Новосибирск, , 10:43 — REGNUM В Новосибирске на прилегающей территории к многофункциональной ледовой арене в Кировском районе в рамках подготовки города к проведению Молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году ведутся работы по благоустройству. Об этом сообщило региональное правительство.

Новая ледовая арена в Новосибирске Правительство Новосибирской области

Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Денис Архипов сегодня, 27 октября, проконтролировал ход работ по благоустройству парка рядом с новой ледовой ареной. Общая площадь благоустройства составляет 15,5 га, площадь озеленения — 12 га, площадь проездов, площадок тротуаров — 3,5 га.

«Сегодня здесь хорошо видно, что Новосибирск получит совершенно новое очень обширное общественное пространство, которое будет объединять территорию ледовой арены, реку Обь и дотянется до Бугринской рощи. Работы сейчас идут с опережением графика, самый тяжелый этап выполнен: практически завершена вертикальная планировка территории, устройство покрытий пешеходно-тропиночной сети, прокладка водоотводных труб. Завершение объекта планируется летом 2022 года», — отметил министр.

Работы ведутся под контролем региональных властей.