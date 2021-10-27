Душанбе, 27 октября, 2021, 10:50 — ИА Регнум. Международным годом сохранения ледников следует объявить 2025 год, а также определить для Всемирного дня защиты ледников конкретную дату. С таким предложением выступил президент Таджикистана Эмомали Рахмон, сообщает 27 октября его пресс-служба.

Денис Абрамов ИА REGNUM Ледник Джанкуат

Рахмон выступил на дискуссии высокого уровня ООН, посвящённой действиям в области климата. Он напомнил, что Таджикистан не раз призывал к мобилизации усилий и ресурсов для того, чтобы на практике начать сохранять ледники — основной источник пресной воды. С этой целью предлагалось учредить специальный фонд.

«Ещё раз предлагаю объявить 2025 год «Международным годом сохранения ледников» и определить конкретную дату Всемирного дня защиты ледников», — сказал Рахмон.

Свою страну, в которой горы занимают 93% территории, Рахмон назвал одной из самых уязвимых перед климатическими изменениями. В Таджикистане тают ледники, сокращаются запасы воды, чаще происходят сели, паводки и засухи.

Изменение климата непосредственно влияет на водные ресурсы, это весьма очевидно, добавил президент Таджикистана и призвал поставить этот вопрос в центр внимания мирового сообщества.

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