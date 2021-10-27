Москва, 27 октября, 2021, 10:41 — ИА Регнум. В 34 регионах России показатели уровня занятости пока не достигли допандемического периода. Об этом на форуме труда и занятости «Будущее сферы труда в России» заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Татьяна Голикова

«В 51 регионе Российской Федерации уровень занятости в среднем за июнь — август 2021 года достиг или превысил целевой показатель допандемического уровня. Что касается остальных 34 регионов, то показатели пока не достигнуты», — сказала Голикова.

По её словам, количество официально зарегистрированных безработных в стране сократилось на 2,8 млн человек по сравнению с сентябрём 2020 года.