Берлин, , 10:41 — REGNUM Введение в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» («СП-2») создаст новые мощности и возможности по транспортировке газа в Европу в момент высокого спроса на него и при проведении технических работ на других магистралях. Об этом 27 октября заявила представитель министерства экономики и энергетики ФРГ Беате Барон.

Северный Поток-2 Gazprom.ru

«С точки зрения безопасности снабжения ЕС и стран-членов, включая Германию, «Северный поток — 2» представляет собой новые, дополнительные пропускные мощности для импорта природного газа», — приводит ее слова ТАСС.

Также представитель минэкономики ФРГ отметила, что указанный газопровод дает больше возможностей для транспортировки голубого топлива в случаях, например, высокого спроса на газ или, когда «на других трубопроводах проводятся ремонтные работы».

Кроме того, Барон уточнила, что «СП-2» является еще одной линией поставки газа «из пункта А в пункт Б»: из России в Германию, а затем во всю Европу.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что потери украинской газотранспортной системы (ГТС) в связи с заключением Венгрией долгосрочного контракта с «Газпромом» на транзит газа в обход Украины составили 4,5 млрд кубометров топлива.