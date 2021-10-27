Биробиджан, , 10:44 — REGNUM За сутки в Еврейской автономной области сделали прививки от коронавируса 300 человек, всего за период пандемии — почти 45 тысяч (около 50% от плана). Такие данные привёл заместитель председателя правительства ЕАО Валерий Жуков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 октября в оперативном штабе региона по коронавирусу.

Вакцинация Lenobl.ru

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«Приступили или закончили вакцинацию в автономии почти 45 тысяч человек. На сегодня Министерством здравоохранения Российской Федерации и федеральным Роспотребнадзором поставлена масштабная задача: вакцинация восьмидесяти процентов населения, это порядка 90 тысяч человек, которых мы должны привить от новой коронавирусной инфекции», — рассказал Валерий Жуков.

Он подчеркнул, что пункты вакцинации будут работать в том числе во время коронавирусных каникул с 1 по 5 ноября. Ставить прививки продолжат выездные бригады.

Как сообщало ИА REGNUM, с 30 октября по 7 ноября в столице Еврейской автономии не будут работать учреждения образования. Такое решение было принято городскими властями. Горожанам предлагают провести время в кругу семьи, отказавшись от приёма гостей и посещения мест массового скопления людей. Также биробиджанцев просят по возможности отказаться от поездок.