Санкт-Петербург, 27 октября, 2021, 11:03 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил оценить, является ли оскорбительной для памяти о Великой Отечественной войне картина петербургского художника, участника «Митьков», «Колдовских художников» и других культовых арт-сообществ Петербурга Кирилла Миллера «Живые и мертвые». Об этом 27 октября сообщается на официальном сайте СК России.

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Поводом для проверки послужило недовольство активистов паблика «Воспоминание ветеранов» в социальной сети «ВКонтакте». Пользователей возмутила одна из картин, которая была представлена на сентябрьской выставке «Г.К.Ч.П.» в художественной галерее и мастерской творческого объединения «Колхуи» («Колдовские художники») «Свиное рыло». Некоторые пользователи соцсети посчитали данную работу оскорбительной отсылкой к шествию «Бессмертного полка».

По словам художника Миллера, в его картине «Живые и мертвые» нет отсылок к Великой Отечественной войне, как и нет изображения символики или атрибутики, связанной с Днем Победы. Кроме того, сама работа — это одна из частей триптиха: на первой из них люди несут изображения «черных квадратов Малевича», вторая — про встречу Нового года, там люди несут изображения свиней, а третья — про шествие живых с устрашающими изображениями черепов умерших людей.

«В связи с обращениями граждан и публикациями в средствах массовой информации относительно возможного оскорбительного характера образов погибших в Великой Отечественной войне, запечатленных на картине художника из Санкт-Петербурга, председатель Следственного комитета поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Голомбиевскому организовать проверку и представить доклад о проведенных проверочных мероприятиях», — говорится в сообщении СКР.

Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Отметим, с самого начала существования арт-пространства (2016 год) в нем представлялись работы художников объединения, а также современного, нонконформистского искусства. Как следует из описания выставки «Г.К.Ч.П.», на которой была представлена картина «Живые и мертвые», это «весёлая выставка о грустном». В ней были собраны работы членов творческого объединения «Колхуи» Николая Копейкина (художник, кинорежиссёр, участник группы «НОМ», — прим. ред.), Андрея Кагадеева (основатель и лидер группы «НОМ» — прим. ред.), Кирилла Миллера и многих других членов этого творческого объединения и других андеграундных сообществ.