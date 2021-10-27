Оренбург, , 10:38 — REGNUM Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли в Оренбургской области попытку ввоза в Россию свыше 30 кг наркотиков. Об этом 27 октября сообщили в среду в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

ФСБ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Оренбургской области в пункте пропуска Сагарчин пресечена попытка ввоза на территорию Российской Федерации свыше 30 кг наркотических средств», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что злоумышленники перевозили наркотики в специально оборудованных тайниках в микроавтобусе. С использованием служебной собаки силовики обнаружили три металлических контейнера, в которых находилось более 1 кг героина и около 30 кг гашиша. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники ФСБ перекрыли один из наиболее крупных каналов поступления в Россию синтетических наркотиков и их распространения посредством использования теневого сегмента интернета.

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