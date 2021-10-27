Сеул, 27 октября, 2021, 10:37 — ИА Регнум. 27 октября глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин выразил соболезнования семье покойного экс-президента страны Ро Дэ У. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представительницу администрации президента Пак Кён Ми .

Иван Шилов ИА REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин

Глава государства отметил, что покойным были достигнуты успехи во внешней политике, однако он запятнал себя причастностью к военному перевороту и жестокому подавлению демократического движения в Кванджу.

Мун Чжэ Ин подчеркнул, что бывший президент совершил немало исторических ошибок, однако несмотря на это он успешно провел Олимпийские игры 1988 года, начал реализацию «северной политики» и принял Базовое межкорейское соглашение.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Южной Кореи приняло решение провести государственные похороны бывшего президента страныРо Дэ У, скончавшегося 26 октября на 89-м году жизни.