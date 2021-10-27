Ростов-на-Дону, , 10:36 — REGNUM В Ростовской области ввели временный локдаун на время нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября. В этот период на Дону без ограничений будут работать только аптеки, продовольственные магазины. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 26 октября.

Детская площадка на карантине Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Так, приостанавливается работа непродовольственных магазинов. Открыты будут аптеки и объекты, оказывающие услуги связи. Временно прекращена ночная работа предприятий общественного питания (они смогут работать в режиме доставки заказов и на вынос). Полностью запрещена работа массажных кабинетов и салонов красоты, бань и саун, букмекерских контор, бассейнов, боулингов, аттракционов, цирков, кинотеатров и домов культуры (за исключением театров и музеев). Стрижка волос в парикмахерских разрешена.

В период нерабочих дней приостановят оказание ветеринарных и стоматологических услуг, реализацию дополнительных образовательных программ для детей.

Вводятся ограничения по числу гостей свадебных церемоний. В ЗАГС пустят не более восьми человек. До 500 человек сокращено максимально допустимое число зрителей спортивных мероприятий.

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