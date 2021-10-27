Москва, , 10:35 — REGNUM Газовый кризис, с которым столкнулись государства Европейского союза, может быть преодолен за счет запуска газопровода «Северный поток — 2». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 октября заявил старший научный сотрудник финансового университета при правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Кризис может быть преодолен за счет запуска «Северного потока-2» и прихода, тем самым, дополнительных объемов газа на европейский рынок. Поставки по СП-2 рационально проводить по новым контрактам, в которых были бы прописаны долгосрочные ожидания и обязательства покупателей по потреблению газа, тогда российская сторона будет понимать, какие инвестиции планировать в добычу, транспортную и прочую инфраструктуру, — сказал Митрахович. — Запуск СП-2 в коммерческую эксплуатацию вероятен на горизонте до середины 2022 года, возможно и раньше — это зависит от европейской стороны, от скорости сертификации. Мяч тут на стороне Европы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, высокий спрос на нефть только усугубляет энергетический кризис в ЕС, так как разгоняет цены на подорожавшие газ и уголь.

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