Москва, , 10:34 — REGNUM Решение суда Амстердама по золоту скифов — это удар по межмузейному сотрудничеству. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 октября, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Сергей Миронов Дарья Драй © ИА REGNUM

«Судебное решение ставит под удар всю систему международного музейного сотрудничества. Отныне никакой музей не может быть гарантирован от того, что в случае отправки экспонатов на зарубежную выставку они будут в безопасности при изменении политических обстоятельствах», — заявил Миронов.

Парламентарий призвал Министерство культуры и Министерство иностранных дел принять все возможные меры, чтобы это несправедливое и опасное далеко идущими последствиями решение было опротестовано.

Апелляционный суд Амстердама постановил передать Украине уникальные экспонаты, которые до воссоединения Крыма с Россией были временно вывезены из музеев полуострова на выставку сначала в Бонн, а затем в Амстердам, и с 2014 года удерживаются в Нидерландах.

Читайте ранее в этом сюжете: Косачёв оценил подсознательное желание Украины украсть скифское золото