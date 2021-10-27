Москва, 27 октября, 2021, 10:34 — ИА Регнум. Решение суда Амстердама по золоту скифов — это удар по межмузейному сотрудничеству. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 октября, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Дарья Драй ИА REGNUM Сергей Миронов

«Судебное решение ставит под удар всю систему международного музейного сотрудничества. Отныне никакой музей не может быть гарантирован от того, что в случае отправки экспонатов на зарубежную выставку они будут в безопасности при изменении политических обстоятельствах», — заявил Миронов.

Парламентарий призвал Министерство культуры и Министерство иностранных дел принять все возможные меры, чтобы это несправедливое и опасное далеко идущими последствиями решение было опротестовано.

Апелляционный суд Амстердама постановил передать Украине уникальные экспонаты, которые до воссоединения Крыма с Россией были временно вывезены из музеев полуострова на выставку сначала в Бонн, а затем в Амстердам, и с 2014 года удерживаются в Нидерландах.