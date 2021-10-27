Москва, 27 октября, 2021, 10:40 — ИА Регнум. Бруснику и некоторые другие продукты питания следует включить в рацион, чтобы поддерживать правильную работу почек. Об этом сообщила 27 октября врач и нутрициолог Мария Тихомирова.

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Она отметила, что в бруснике есть фенольные гликозиды, вакцинин, ликопин, флавоноиды, кумарины, эллаговая и другие кислоты. Эта ягода оказывает мочегонное и антисептическое действие и показана при хронических заболеваниях почек, мочекаменной болезни.

«Полезны и апельсины, гранат, виноград, лук, чеснок, хурма. Арбуз и тыква имеют выраженное солегонное и мочегонное действия», — рассказала Тихомирова РИА Новости.

Также полезны специи, а именно анис, тмин, фенхель и укроп. Благодаря эфирным маслам они помогают снять воспаление и спазмы, а также стимулируют работу почек.

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