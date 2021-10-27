Москва, 27 октября, 2021, 10:33 — ИА Регнум. Городские форумы в рамках проекта «Умный маршрут» состоятся в октябре и ноябре 2021 года в разных городах России. Для каждого региона выбрана отдельная тема: искусство, карьера, наука, ораторское искусство и экономика, лидерство и soft skills, финансовая грамотность и основы дипломатии. В течение двух дней в городах пройдут лекции, дискуссии, мастер-классы от деятелей науки и искусства, политиков, спортсменов и бизнесменов, на которые сможет бесплатно прийти любой желающий — понадобится только онлайн-регистрация. Тематические форумы пройдут в Твери, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Пятигорске, Майкопе, Махачкале, Волгограде, Тамбове, Великом Новгороде, Таганроге, Хабаровске, Сургуте, Владимире, Мурманске, Челябинске, Астрахани, Иркутске и других городах.

Общество «Знание» Семинар общества Знание

Участников «Умного маршрута» ждет широкая палитра тем: например, в Вологде пройдет форум о достижениях современности, трендах и навыках будущего «PRO Будущее». Эксперты познакомят слушателей с секретами отношений человека и искусственного интеллекта, профессиями будущего. В Пятигорске состоится лекториум «Чему не учили в школе», в Махачкале — «Культура и дипломатия боевых искусств», в Майкопе — карьерный форум, в Волгограде, Хабаровске и Тамбове — форум «Наука». Бесплатно зарегистрироваться на форум в своем городе и узнать подробную программу можно на сайте Российского общества «Знание».

Стартует «Умный маршрут» 27 октября в Краснодаре и Вологде. Хедлайнером и главным спикером форума «Искусство: вчера, сегодня, завтра» в Краснодаре станет певица Клава Кока. Вести мастер-классы, лекции и дискуссии приедут певец, участник шоу «Голос» Василий Пасечник, хореограф Юрий Летючий, программный директор фестиваля «ФАНК», член экспертного совета Министерства культуры РФ по неигровому кино Ирина Белых, продюсер, диджей и битмейкер Сергей Бохин, заслуженный художник России Алексей Паршков, член Союза художников России Ольга Королёва, актеры театра импровизации «ВСЕгДА» и многие другие.

В насыщенной программе краснодарского форума: мастер-классы по современному танцу, классической хореографии, искусству импровизации, психологии артиста, лекции по сценическому мастерству, новым трендам в искусстве, сочинению песен и балету, а также о том, как превратить хобби в заработок и самостоятельно продвигать свое творчество в Сети. Гости форума смогут поучаствовать в мозговых штурмах, подготовив под руководством профессиональных модераторов собственное выступление на тему кино и театра, музыки и танцев, а потом представить свои выступления зрителям и жюри. В завершение театр импровизации «ВСЕгДА» представит зрителям свою постановку, а самые активные участники форума получат награды и, конечно, всех ждет формула успеха от Клавы Коки.

«Умный маршрут» — наш постоянно действующий проект, ориентированный на тех, кто интересуется новым, кто активен и хочет развиваться, кто ищет дело своей жизни или уже нашел его и хочет поделиться своим опытом. Мероприятия в таком формате мы будем организовывать в том числе и в небольших городах, чтобы у всех жителей России была возможность участвовать в трендовых дискуссиях, узнавать современную повестку в науке, искусстве, экономике или спорте. На сайте нашего общества «Знание» вы всегда сможете узнать, что вскоре ожидается в вашем городе», — отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

За время своего существования проект «Умный маршрут» уже охватил 63 региона России, в его рамках состоялось уже более 6 тысяч лекций. Лекции и панельные дискуссии призваны мотивировать молодое поколение на созидательную деятельность, саморазвитие и реализацию своих талантов в стране.