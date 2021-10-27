Обнинск, Калужская область, 27 октября, 2021, 11:03 — ИА Регнум. Жительница города Обнинска Калужской области оплатила более 218 тысяч рублей долга только после того, как судебные приставы арестовали её личный автомобиль, сообщил 27 октября корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель управления ФССП России по Калужской области Артём Залогин.

Пресс-служба УФССП России по Калужской области Судебный пристав

В начале октября 2021 года в обнинском городском отделении судебных приставов областного управления Федеральной службы судебных приставов было возбуждено сразу 208 исполнительных производств в отношении хозяйки иномарки за штрафы, выписанное сотрудниками ГИБДД за нарушения правил дорожного движения. Большинство из штрафов касались нарушений скоростного режима на дороге, а общая сумма долга по составила более 218 тысяч рублей.

Судебные приставы предоставили должнице срок для добровольной оплаты задолженностей, а также разъяснили все последствия неисполнения, однако она не погасила долги в срок.

«В рамках принудительного исполнения сотрудники ведомства направили запросы в регистрирующие органы и установили, что в собственности у женщины находится автомобиль BMW 5 серии. В ходе исполнительных действий иномарка была арестована. Чтобы не лишиться своей машины, любительница быстрой езды полностью рассчиталась с задолженностью по всем штрафам ГИБДД», — отметил Артём Залогин.