Красногорск, , 10:31 — REGNUM Прокуратура Московской области начала проверку в связи с происшествием в подмосковном Красногорске, где в одном из домов взорвался газ. Об этом 27 октября сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

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В прокуратуре рассказали, что в ходе начавшейся проверки «будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц, в том числе на предмет соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования».

На место выехал Красногорский городской прокурор Игорь Арсеньев.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв газа произошёл в подмосковном Красногорске в пятиэтажном жилом доме.