Сиэтл, США, 27 октября, 2021, 10:31 — ИА Регнум. «Сиэтл Кракен» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:1.

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В составе «Сиэтла» дубль оформил нападающий Брэндон Танев. Ещё по шайбе забросили форварды Джордан Эберле, Янни Гурд и Райан Донато.

В составе «Монреаля» точным броском отметился нападающий Майк Хоффман.

На сегодняшний день «Сиэтл» занимает 10-е место в Западной конференции НХЛ, в активе команды пять очков. «Монреаль» идёт на 16-м месте в Восточной конференции с двумя очками.

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