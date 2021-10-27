Владивосток, , 10:42 — REGNUM Депутаты 27 октября приняли изменения в закон «О Законодательном собрании Приморского края». Они отрегулировали кворум при принятии решений и отказались от послания губернатора, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ЗС ПК.

Правительство Приморья

Читайте также: В Приморье депутат попался на взятке за должность председателя

Кворумная поправка принята большинством сразу в трёх чтениях, коммунисты, голосовали против. Таким образом, теперь достаточно присутствия 50% избранных депутатов, до принятия решения ранее должны были присутствовать не менее 2/3 депутатов.

Как отметил председатель комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы Законодательного Собрания Всеволод Романов, норма не менее двух третей была оправдана, когда все 40 депутатов могли осуществлять свои полномочия на постоянной основе, а заседания проводились в очном режиме. В нынешнем созыве ситуация другая. Необходимость снизить кворум с 27 присутствующих до 20, депутаты объяснили «приведением регионального законодательства в соответствие с федеральным».

«Кроме того, Уставом края исключено полномочие губернатора Приморья об обращении к Законодательному Собранию с ежегодными посланиями о положении в регионе, об основных направлениях социально-экономической политики. В связи с этим данная норма исключена из закона Приморского края», — добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье возбуждено уголовное дело в отношении депутата муниципального комитета Славянского городского поселения Хасанского района по факту дачи взятки.